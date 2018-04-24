الملحقية الثقافية بمصر تكرم الطالب السعودي أحمد الساير

رحاب فتحي(صدى):

كرم الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد النامي ، اليوم الثلاثاء، الطالب أحمد الساير ، بكلية طب الاسنان جامعة عين شمس .

وجاء التكريم؛ تقديراً لمساهمة الطالب بمهرجان أسبوع الشعوب المنعقد من الفترة 16-19 ابريل 2018 بدار الضيافة بجامعة عين شمس، وحصول الجناح السعودي على جائزه ودرع المركز الاول وياتي ذلك تقديرا للطلاب السعوديين المتميزين والذين يقدمون صورة مشرفة عن بلدهم.

وقال النامي أن الملحقية تحرص بشكل داءم على دعم وتكريم الطلاب السعوديين المتميزين، لافتا إلى أن الطالب المكرم استطاع أن يقدم صورة طيبة ومشرفة عن ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة بالشكل الذي نال إعجاب الزائرين للجناح السعودي في مهرجان يوم الشعوب.

وأكد على أن الملحقية تقدم الدعم المعنوي لكل الطلاب الذين يتفوقون في مسيرتهم التعلمية و متمنا لكل الطلاب التوفيق والنجاح.