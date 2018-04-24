اختناق طفل وسيدتين إثر حريق بمبنى سكني في ينبع

نايف السالم(صدى):

اشتعلت النيران، اليوم الثلاثاء، في أحد المباني السكنية بالهيئة الملكية؛ مما أسفر عن إصابة سيدتين وطفل باختناق في ينبع.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، تفاصيل الواقعة؛ حيث قال إن الحريق الذي نشب ظهر اليوم، كان محدود، في مطبخ لمبنى سكني بالهيئة الملكية بمحافظة ينبع؛ حيث اقتصر الحريق على المطبخ فقط ولم يمتد.

وأشار إلى أنه تم نقل سيدتين وطفل نتيجة إصابتهم باختناق بسيط للمركز الطبي بالهيئة، مؤكدًا على أن حالتهم مستقرة.