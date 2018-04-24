” مصفاة أرامكو ” تعلن عن وظائف شاغرة بينبع
كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة سامرف بينبع، عن حاجتها لعدد من الموظفين؛ لشغل وظائف هندسية وفنية شاغرة .
وقالت إن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ على أن يكون العمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.
وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتيه:
– مهندس كهربائي مشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الإلكترونيات، هندسة التحكم والأنظمة).
– مهندس ميكانيكي مشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية).
– مشغل: شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: (هندسة تصنيع، الهندسة الميكانيكية، القياس والتحكم، الطاقة الكهربائية، الإلكترونيات والاتصالات).
وأكدت على أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللمزيد من التفاصيل والشروط يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــا .
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