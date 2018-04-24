” مصفاة أرامكو ” تعلن عن وظائف شاغرة بينبع

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة سامرف بينبع، عن حاجتها لعدد من الموظفين؛ لشغل وظائف هندسية وفنية شاغرة .

وقالت إن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ على أن يكون العمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتيه:

– مهندس كهربائي مشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الإلكترونيات، هندسة التحكم والأنظمة).

– مهندس ميكانيكي مشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية).

– مشغل: شهادة الدبلوم العالي في تخصصات: (هندسة تصنيع، الهندسة الميكانيكية، القياس والتحكم، الطاقة الكهربائية، الإلكترونيات والاتصالات).

وأكدت على أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللمزيد من التفاصيل والشروط يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــا .