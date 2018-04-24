قصص مأسوية لليمنيين بسبب ألغام الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أعرب عددٌ من المواطنين اليمنيين، عن المأساة التي عاشوها إثر فقد أطرافهم أو فقد أحد من ذويهم؛ بسبب الألغام التي زرعها عناصر مليشيات الحوثي على عدد من الطرق والمناطق.

وقال أحدهم : إن لدية أربعة أصدقاء كانوا يعملون في إزالة الألغام من مديرية بيجان بعد تحريرها من الحوثيين، وذات يوم انفجرت فيهم الألغام وماتوا جميعاً.

وأضاف ك فقد الصبي ذراعيه وإحدى ساقيه، في انفجار لغم فوجئ به بجوار منزل الأسرة أثناء عمله مع جدته في رعاية الأغنام بمنطقة نهم بأطراف صنعاء، حيث نقلوه المليشيات إلى مستشفى في صنعاء وقطعوا ما تبقى من مكان إصابته بساقه وذراعه.