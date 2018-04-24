بالصور.. 110 من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلقون طاقاتهم في نادي الشباب

حامد العمري(صدى):

انطلقت فعاليات مركز نادي الشباب الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة 2018، التي يرعاها بنك الرياض للسنة الثانية عشر على التوالي، انطلاقاً من إيمانه بأهمية إسهامه في خدمة المجتمع بشكل عام، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وجددها هذا العام أيضاً، وتستمر الفعالية حتى 14 رمضان المقبل، في مقر نادي الشباب في الرياض.

يستفيد من فعاليات المركز لهذا العام أكثر من 110 مشاركاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، يضافون إلى أكثر من 900 مستفيد في السنوات السابقة،

وتشتمل فعاليات المركز التي تستمر 44 يوماً على العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والمعرفية ، الموجهة لإطلاق طاقات المشاركين، وتوجيهها ضمن مسارات هادفة لتنعكس إيجاباً على تنمية قدراتهم الذهنية والجسدية، وتعزيز مستوى أدائهم وتجاوز تحدياتهم.

ويأتي تجديد دعم بنك الرياض لفعاليات النادي كأحد أوجه العطاء التي يحرص البنك على استدامتها وتعزيزها، من خلال إطلاق المزيد من برامج خدمة المجتمع والمبادرات التي تعكس رسالة وقيم البنك الإنسانية والاجتماعية، والحرص على هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.

يذكر أن لبنك الرياض شراكات كثيرة مثمرة بينه وبين الجهات والجمعيات التي ترعى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها: دعم مبادرة يدوي، وبرنامج التدريب الزراعي لذوي الإعاقة، ورعاية النادي الصيفي لذوي الإعاقة في الباحة وحائل وتبوك، وغيرها من البرامج والمبادرات والنشاطات التي تهدف إلى تأهيل هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وتحفيزها لتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع.