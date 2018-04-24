تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة حول ديون الأندية.. ويتوعد المتلاعبين

طلال الغامدي(صدى):

كشف الإعلامي بتال القوس، مقدم برنامج ” في المرمى ” بقناة العربية،أن تركي آل الشيخ رئيس العامة للرياضة، أعلن عن وصول ديون الأندية السعودية إلى 900 مليون ريال.

وقال القوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، إن آل الشيخ توعد في لقائه مع الإعلاميين أمس الإثنين ” من يثبت عليه التلاعب أو الإهمال من رؤساء الأندية السابقين ” بالمحاسبة القانونية والعقاب.

وأضاف أن هناك اهتمامًا من رئيس هيئة الرياضة بأن تكون المنافسة في الدوري السعودي أقوى خلال الموسم المقبل، وأن هناك أولوية خاصة بإعادة نادي الوحدة المكي للمنافسة، مؤكدًا آل الشيخ تحدث عن إمكانية انتقاد الجميع ما عدا ” الثوابت الدينية والوطنية ” .