فتاة تنتقم من شاب سرب فيديو جنسي لها بطريقة مروعة
انتقمت فتاة أرجنتينية ، من صديقها بطريقة مروعة ، وقامت ببتر عضوه الذكري باستخدام مقص تشذيب الأشجار ، عقب تسريبه فيديو جنسي لهما لأصدقائه .
وأعلنت الشرطة الأرجنتينية القبض على فتاة بعد اتهامها بقطع عضو صديقها الذكري، والذي يعمل كمغني روك في منطقة راقية في مدينة قرطبة الأرجنتينية.
وبمواجهتها اعترفت ، أنها هاجمت عضوه التناسلي عمدًا ، انتقامًا من مشاركته لفيديو حميم لهما مع أصدقائه.
وروت المتهمة تفاصيل الواقعة ، بأنها استدرجت صديقها لغرفتها وقيدت يديه ووضعت غمامة على عينيه، مدعية أن هذا جزء من لعبة جنسية مثيرة، قبل أن تصدمه ببتر عضوه الذكري.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46144 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم ,,
,, ياماشي درب الزلق لاتامن الزلقة المهلكه ..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 2 ساعتين
فش مشكله…
يتحول لمغنية راب
جحفلي 119[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي 😖😖
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10048 ] نشر منذ 1 ساعة
رآآآآآآآآآآآآآآآآآح ألمــآخــــــــــــــــــوذ .😳.
المر[ عدد التعليقات: 1177 ] نشر منذ 37 دقيقة
احييييييييييييييييييييه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10307 ] نشر منذ 33 دقيقة
😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28892 ] نشر منذ 24 دقيقة
الفتاه المثاليه تمص
غضب حبيبها وما تزعله
والشاب المثالي يلحس
مخها ومايزعلها🤣🤣🤣🤣🤣
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4420 ] نشر منذ 12 دقيقة
اعوذبالله من قسوة القلوب 💔