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فتاة تنتقم من شاب سرب فيديو جنسي لها بطريقة مروعة

فتاة تنتقم من شاب سرب فيديو جنسي لها بطريقة مروعة
بوينس آيرس(صدى):

انتقمت فتاة أرجنتينية ، من صديقها بطريقة مروعة ، وقامت ببتر عضوه الذكري باستخدام مقص تشذيب الأشجار ، عقب تسريبه فيديو جنسي لهما لأصدقائه .

وأعلنت الشرطة الأرجنتينية القبض على فتاة بعد اتهامها بقطع عضو صديقها الذكري، والذي يعمل كمغني روك في منطقة راقية في مدينة قرطبة الأرجنتينية.

وبمواجهتها اعترفت ، أنها هاجمت عضوه التناسلي عمدًا ، انتقامًا من مشاركته لفيديو حميم لهما مع أصدقائه.

وروت المتهمة تفاصيل الواقعة ، بأنها استدرجت صديقها لغرفتها وقيدت يديه ووضعت غمامة على عينيه، مدعية أن هذا جزء من لعبة جنسية مثيرة، قبل أن تصدمه ببتر عضوه الذكري.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46144 ] نشر منذ 2 ساعتين

استغفر الله العظيم ,,

,, ياماشي درب الزلق لاتامن الزلقة المهلكه ..

[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 2 ساعتين

فش مشكله…
يتحول لمغنية راب

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين

اي 😖😖

[ عدد التعليقات: 10048 ] نشر منذ 1 ساعة

رآآآآآآآآآآآآآآآآآح ألمــآخــــــــــــــــــوذ .😳.

[ عدد التعليقات: 1177 ] نشر منذ 37 دقيقة

احييييييييييييييييييييه

[ عدد التعليقات: 10307 ] نشر منذ 33 دقيقة

😂😂😂😂😂

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