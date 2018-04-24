فتاة تنتقم من شاب سرب فيديو جنسي لها بطريقة مروعة

بوينس آيرس(صدى):

انتقمت فتاة أرجنتينية ، من صديقها بطريقة مروعة ، وقامت ببتر عضوه الذكري باستخدام مقص تشذيب الأشجار ، عقب تسريبه فيديو جنسي لهما لأصدقائه .

وأعلنت الشرطة الأرجنتينية القبض على فتاة بعد اتهامها بقطع عضو صديقها الذكري، والذي يعمل كمغني روك في منطقة راقية في مدينة قرطبة الأرجنتينية.

وبمواجهتها اعترفت ، أنها هاجمت عضوه التناسلي عمدًا ، انتقامًا من مشاركته لفيديو حميم لهما مع أصدقائه.

وروت المتهمة تفاصيل الواقعة ، بأنها استدرجت صديقها لغرفتها وقيدت يديه ووضعت غمامة على عينيه، مدعية أن هذا جزء من لعبة جنسية مثيرة، قبل أن تصدمه ببتر عضوه الذكري.