” بن دغر ” يدشن العمل في مبنى قيادة المنطقة العسكرية الثانية بعد إعادة تأهيله

سعيد العجل(صدى):

تفقد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم ،مبنى قيادة المنطقة العسكرية الثانية بعد إعادة تأهيله جراء الدمار الذي لحق به من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي في العام 2015.

وكان في استقباله لدى وصول مبنى القيادة ،محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري.

وطاف رئيس الوزراء في أقسام المبنى؛ مستمعاً من محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى شرح موجز عن كافة التطورات والاستحداثات في المبنى، وكذا المهام القتالية والعسكرية التي تقوم بها المنطقة والتعريف بدورها الوطني الذي قامت به في محاربة تنظيم القاعدة وطرد عناصرها وتجفيف منابعها.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال الجيش من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية والانتصارات المتوالية التي حققتها على تنظيم القاعدة وكان آخرها العملية العسكرية النوعية في وادي المسيني.. مؤكداً حرص الحكومة والقيادة السياسية في المضي بخطى واثقة نحو تحرير كافة المواقع التي لازالت تنشط فيها القاعدة.

من جانبه، أشاد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج البحسني بالدعم السخي والكبير الذي قدمه فخامة رئيس الجمهورية والحكومة.. مؤكداً أن السلطة المحلية تعمل بكل الجهود في خدمة الوطن والمواطن وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.. مشيرًا إلى الأدوار العسكرية التي نفذها ابطال ومنتسبي المنطقة العسكرية الثانية في محاربة الاٍرهاب والتطرف.

وقال اللواء البحسني ” أن جنود وضباط ومنتسبي المنطقة العسكرية الثانية سيظلون عيون ساهرة لحماية أمن المواطن، وعلى كامل الاستعداد للتضحية والفداء من أجل الوطن ” .

كما تفقد رئيس الوزراء الأشغال العسكرية ووحداتها؛ مطلعًا على آلية سير الأعمال فيها، كما تفقد نادي الضباط، والميدان التدريبي بكتيبة الدعم، ودورة المستجدين من أفراد الأمن العام، بالإضافة إلى موقع منصة العروض بعد بنائها.

يذكر أن إعادة تأهيل مباني المنطقة العسكرية الثانية بلغت 750 مليون ريال بتمويل حكومي.