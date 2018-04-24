بعد استبعادة من قائمة الأخضر.. المولد في مران ليفانتي

نواف السالم(صدى):

شهد مران ليفانتي، اليوم الثلاثاء، مشاركة اللاعب المحترف السعودي فهد المولد؛ بعد استبعادة عن قائمة الأخضر المشاركة في معسكر ودي.

وجاء قرار الأخضر باستبعاد ” المولد ” ؛ على خلفية عدم مشاركتة خلال الفترة الماضية في مباريات مع النادي الإسباني.

يجدر الإشارة إلى أن ” المولد ” منذ أسبوع أعلن عودته للاتحاد خلال الموسم المقبل؛ ليختم تلك التجربة المؤلمة التي لم يشارك خلالها في مباراة واحدة مع ليفانتي.

ومن المقرر أن يلتقي ليفانتي نظيرة إشبيلية الجمعة المقبل؛ في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.