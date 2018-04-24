وظائف شاغرة في شركة سار بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “ سار ” ، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية: مراقب المخزون، موظف المشتريات، وباحث قانوني.

وقالت الشركة إنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أبريل 2018م.

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