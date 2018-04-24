معالي رئيس الحرس الملكي يكرم فريق الجودو

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

كرم معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري فريق الحرس الملكي للجودو بعد حصوله على المركز الأول في عروض الدفاع عن النفس في بطولة المملكة المفتوحة للدرجة الأولى على كأس السفير الياباني وذلك بمشاركة عدد من الأندية والمراكز والقطاعات العسكرية تحت إشراف الإتحاد السعودي للجودو.

حيث أقيمت البطولة في جامعة اليمامة بالرياض تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة .

وشكر سعادة اللواء محمد بن فهد الهديان قائد معهد الحرس الملكي للأمن والحماية واعضاء الفريق ، معالي رئيس الحرس الملكي على هذا التكريم وعلى دعم معاليه المتواصل لفريق الحرس الملكي للجودو وللرياضة والرياضيين .

والجدير بالذكر بأن فريق الجودو يتلقى تدريباته بمعهد الحرس الملكي للأمن والحماية وبإشراف المدرب الوطني /احمد محمد المالكي ونخبه من اكفى المدربين على الصعيد المحلي والدولي .