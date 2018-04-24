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فضيحة مالية تورط ألمانيا بسبب حارس ” بن لادن “

فضيحة مالية تورط ألمانيا بسبب حارس ” بن لادن “
برلين(صدى):

أكدت تقارير صحفية ألمانية ، على فضيحة الحارس الشخصي لزعيم القاعدة الراحل ، أسامة بن لادن ، والذي تلقى مساعدات إعاشة مالية من الحكومة الاتحادية في برلين .

ووفقًا للتقارير ، فإن الحارس التونسي الذي يدعى ” سامي ” ، والذي رافق ” بن لادن ” كظله في الفترة الواقعة بين عامي 1999 و2000 ميلاديًا ، ، يحصل على منحة مالية شهريًا على أنه لاجئ ، حيث تصل إلى 1167 يورو .

ويحصل ” سامي ” المقيم ببلدية مدينة بوخوم ، على المبلغ المالي ، مقسمًا إلى 194 يورو معونة مباشرة له ، وأخرى لزوجته ، بالإضافة إلى مبالغ تتراوح بين 133 و157 يورو ، لكل طفل من أطفاله الأربعة ، ممن يمتلكون الجنسية الألمانية .

وكشفت التقارير الصحفية ، إن المعونة التي يحصل عليها حارس بن لادن ، تثير الجدل لتضمنها بنودًا غامضة ، رفضلت البلدية محل إقامته أن تفصح عنها .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف تقوم المانيا بهذا هذا يعتبر تمويل للارهاب

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين

مؤكد يحصل عليها برتبة ارهابي متقاعد هههههههه

[ عدد التعليقات: 46144 ] نشر منذ 2 ساعتين

شفتوا شلون الغرب يربون من به نزعة شر من ابناء العرب ..

.. ومن ثم يطلقونهم لأهدافهم الإرهابيه ، ثم يتهمون العرب والإسلام بما هم صنعوه بأبناء العرب والمسلمين ,,

,, ألا قاتلهم الله أنى يؤفكون ..

[ عدد التعليقات: 1177 ] نشر منذ 2 ساعتين

اولاده عندهم جنسيه المانيه ويش يسوون لهم

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