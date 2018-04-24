فضيحة مالية تورط ألمانيا بسبب حارس ” بن لادن “

برلين(صدى):

أكدت تقارير صحفية ألمانية ، على فضيحة الحارس الشخصي لزعيم القاعدة الراحل ، أسامة بن لادن ، والذي تلقى مساعدات إعاشة مالية من الحكومة الاتحادية في برلين .

ووفقًا للتقارير ، فإن الحارس التونسي الذي يدعى ” سامي ” ، والذي رافق ” بن لادن ” كظله في الفترة الواقعة بين عامي 1999 و2000 ميلاديًا ، ، يحصل على منحة مالية شهريًا على أنه لاجئ ، حيث تصل إلى 1167 يورو .

ويحصل ” سامي ” المقيم ببلدية مدينة بوخوم ، على المبلغ المالي ، مقسمًا إلى 194 يورو معونة مباشرة له ، وأخرى لزوجته ، بالإضافة إلى مبالغ تتراوح بين 133 و157 يورو ، لكل طفل من أطفاله الأربعة ، ممن يمتلكون الجنسية الألمانية .

وكشفت التقارير الصحفية ، إن المعونة التي يحصل عليها حارس بن لادن ، تثير الجدل لتضمنها بنودًا غامضة ، رفضلت البلدية محل إقامته أن تفصح عنها .