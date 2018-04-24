فضيحة مالية تورط ألمانيا بسبب حارس ” بن لادن “
أكدت تقارير صحفية ألمانية ، على فضيحة الحارس الشخصي لزعيم القاعدة الراحل ، أسامة بن لادن ، والذي تلقى مساعدات إعاشة مالية من الحكومة الاتحادية في برلين .
ووفقًا للتقارير ، فإن الحارس التونسي الذي يدعى ” سامي ” ، والذي رافق ” بن لادن ” كظله في الفترة الواقعة بين عامي 1999 و2000 ميلاديًا ، ، يحصل على منحة مالية شهريًا على أنه لاجئ ، حيث تصل إلى 1167 يورو .
ويحصل ” سامي ” المقيم ببلدية مدينة بوخوم ، على المبلغ المالي ، مقسمًا إلى 194 يورو معونة مباشرة له ، وأخرى لزوجته ، بالإضافة إلى مبالغ تتراوح بين 133 و157 يورو ، لكل طفل من أطفاله الأربعة ، ممن يمتلكون الجنسية الألمانية .
وكشفت التقارير الصحفية ، إن المعونة التي يحصل عليها حارس بن لادن ، تثير الجدل لتضمنها بنودًا غامضة ، رفضلت البلدية محل إقامته أن تفصح عنها .
فهد[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف تقوم المانيا بهذا هذا يعتبر تمويل للارهاب
فيصل[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد يحصل عليها برتبة ارهابي متقاعد هههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46144 ] نشر منذ 2 ساعتين
شفتوا شلون الغرب يربون من به نزعة شر من ابناء العرب ..
.. ومن ثم يطلقونهم لأهدافهم الإرهابيه ، ثم يتهمون العرب والإسلام بما هم صنعوه بأبناء العرب والمسلمين ,,
,, ألا قاتلهم الله أنى يؤفكون ..
المر[ عدد التعليقات: 1177 ] نشر منذ 2 ساعتين
اولاده عندهم جنسيه المانيه ويش يسوون لهم