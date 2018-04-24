بالفيديو.. مطلب غريب لمنفذ حادث دهس ” تورنتو “
شهدت مدينة تورنتو بكندا، أمس الأثنين، حادث دهس متعمد، سقط على إثره 10 قتلى و16 مصاب.
وفي لافتة مثيرة أظهر فيديو متداول توسل المتهم الذ يقام بحادث الدهس؛ للشرطة لكي تقوم بقتله؛ والسائق هو “أليك ميناسيان” يبلغ 25 عامًا.
ووثق الفيديو قيام عناصر الشرطة بمطالبة المتهم بالاستسلام والانبطاح أرضًا، بينما هو يواصل مطالبتهم بقتله.
وتواصل الشرطة الكندية حتى الأن التحقيق في الواقعة؛ للوقوف على دافع السائق للقيام بتلك الجريمة.
فيصل[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 45 دقيقة
مؤكد إنه مريض نفسي
فهد[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 44 دقيقة
الاحقيق سيؤكد إنه كان لديه مشكلة خاصة دفعته لهذا ,, واضح إنه فعلها من اجل ان يقتل
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 16 دقيقة
مجنون كندي…
وبالأمس مجنون مكاوي…
اللهم احفظنا دنيا وآخرة وتوفنا وانت راض عنا