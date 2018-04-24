بالصور.. معالي وكيل وزارة الداخلية يدشن الحملة السنوية للتبرع بالدم

سعيد العجل(صدى):

دشن معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور / ناصر بن عبدالعزيز الداود حملة التبرع بالدم السنوية تحت شعار ( اجر وعافية ) يوم أمس الاثنين 7شعبان 1439 وذلك بمقر ديوان الوزارة ، التي تنفذها إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع الإدارة العامه للخدمات الطبية بوزارة الداخلية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز السحيمي و عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

وأوضح معاليه أن الحملة تأتي انطلاقا من أهمية زرع روح المبادرات الخيّرة، والمشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطبيعة الإنسانية على وجه الخصوص .

وأكد الدكتور الداود أن الحملة تسهم في تعزيز دور رجل الأمن في مجتمعه فضلاً عن تنمية ثقافة التبرع لدى أفراد المجتمع بصورة عامه

مقدما شكره وامتنانه لكل القائمين على الحملة، داعيا إلى مزيد من التعاون بين الخدمات الطبية و كافة القطاعات الأمنية من خلال تكثيف حملات التبرع على مدار العام ، وعقد المزيد من الحملات مستقبلا في إطار خدمة المجتمع و الخدمة الإنسانية لكافة منسوبي وزارة الداخلية.