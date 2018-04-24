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ترامب يصفع إيران: الاتفاق النووي الإيراني كارثي وجنوني

ترامب يصفع إيران: الاتفاق النووي الإيراني كارثي وجنوني
واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق النووي مع إيران بمثابة كارثة.

وأكد ” ترامب ” خلال لقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن الاتفاق غير معقول، مشددًا على أنه كان لا ينبغي إبرامه من البداية، مضيفًا: ” لن يكون سهلاً على الإيرانيين استئناف تخصيب اليورانيوم ” .

وتابع الرئيس الأمريكي موجهًا الصفعات لإيران: ” في أي بلد في منطقة الشرق الأوسط هناك مشاكل تقف إيران وراءها ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 25 دقيقة

ايران صارت تتحكم في اغلب الحركات الارهابية في الوطن العربي

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