ترامب يصفع إيران: الاتفاق النووي الإيراني كارثي وجنوني

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق النووي مع إيران بمثابة كارثة.

وأكد ” ترامب ” خلال لقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن الاتفاق غير معقول، مشددًا على أنه كان لا ينبغي إبرامه من البداية، مضيفًا: ” لن يكون سهلاً على الإيرانيين استئناف تخصيب اليورانيوم ” .

وتابع الرئيس الأمريكي موجهًا الصفعات لإيران: ” في أي بلد في منطقة الشرق الأوسط هناك مشاكل تقف إيران وراءها ” .