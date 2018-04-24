المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ألمع يفتتح معرض مكافحة المخدرات بمجمع الروابي

رجال ألمع(صدى):

افتتح المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي اليوم الثلاثاء، معرض مكافحة المخدرات بـ مجمع الروابي.

و بيّن المساعد للشؤون التعليمية بأن هذه المعارض تعد فرصة سانحة لتوعية أبنائنا الطلاب وتثقيفهم مؤكداً على ضرورة الاستمرار في مثل هذه المبادرات للقضاء على هذه الظاهرة والآفة التي دمرت المجتمع وفككت الأسر، مثمناً لكافة منسوبي مجمع الروابي جهودهم البارزة في إنجاح المعرض سائلاً المولى عزوجل لهم التوفيق والسداد.

كما أوضح قائد مجمع الروابي الأستاذ سلطان حديش بأن الإعداد لهذا المعرض بدأ من وقت مبكر حرصاً منا على تحقيق الأهداف المرجوة لمثل هذه المعارض التوعوية التثقيفية، منوهاً في السياق ذاته بأن الأهالي مع أبنائهم كان لهم دور بارز وإسهام كبير من خلال المشاركة بحملات توعوية عن أضرار المخدرات.