” الزكاة والدخل ” : انتهاء فترة تقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل الاثنين

سعيد العجل(صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن يوم الإثنين القادم 14/8/1439 هـ الموافق 30/4/2018م هو الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الزكوية المحددة للمنشآت التجارية الخاضعة للزكاة وكذلك الاقرارات الضريبية لضريبة الدخل للشركات الغير سعودية الخاضعة لضريبة الدخل التي ينتهي العام المالي لها في 31 ديسمبر 2017 م .

وحثت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات المكلّفة بالزكاة الشرعية وضريبة الدخل المبادرة بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتسديد المستحق بموجبها قبل نهاية تلك المهلة بوقت كاف حتى يتسنى لها منح التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب حيث تستطيع كافة المنشآت إنهاء كافة إجراءاتها الزكوية والضريبة حتى استلام الشهادة الفورية الكترونياً عن طريق البوابة الالكترونية للهيئة (من هنـــا ).

وتعتبر الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهة المسؤولة وأداة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة بجباية المبالغ الزكوية التي تحصلها من الشركات والمؤسسات الخاضعة وتحويلها مباشرةً إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف منها على مستحقي الزكاة المسجلين في وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .