قبل موقعة دوري الأبطال.. لاعب البايرن يستسلم للريال

نواف السالم(صدى):

في تصريح مفاجيء قبل انطلاق موقعة نصف دوري الأبطال بين ريال مدريد، وبايرن ميونخ غدًا الأربعاء؛ استسلم ليفاندوفسكي للملكي بقوله إنهم الأقرب للفوز.

وأكد لاعب البايرن على أفضلية ريال مدريد على فريقه الألماني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ليفاندوفسكي: ” عندما تفوز باللقب لموسمين متتاليين، فهذا يعني أنك مرشح للفوز، لكن لا يعني أيضاً أننا لن نفوز بتلك المباراة ” .

وأشار إلى أن المباراة القادمة بين البافاري والقلعة البيضاء، سيكون التركيز فيها على أخطاء الريال؛ حيث سيتم استغلالها بشكل جيد.