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أول رحلة دولية من مطار الغردقة تصل تبوك

أول رحلة دولية من مطار الغردقة تصل تبوك
علي العنزي(صدى):

وصلت أول رحلة دولية من مطار الغردقة بجمهورية مصر العربية، أمس الأثنين، إلى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك.

يجدر الإشارة إلى أن مطار الأمير سلطان الذي نفذته الهيئة العامة للطيران المدني، تصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 راكب في الساعة.

وشهد المطار خلال الفترة الماضية تدشين عدد من الرحلات المحلية والدولية، كان آخرها الوجهات الجديدة لطيران أديل التابع للخطوط السعودية العربية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 41 دقيقة

بالتوفيق الدائم ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 38 دقيقة

حمد الله ع السلامة

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