وكيل المحافظة يقف على المركز التجاري المحترق بصامطة

سعيد العجل(صدى):

بتوجيه من محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبده وقف وكيل محافظة صامطة مصطفى قحل صباح اليوم الثلاثاء على المركز التجاري الذي تعرض لحريق في وقت متأخر من مساء البارحة الأثنين ووقف وكيل المحافظ يرافقه مدير الدفاع المدني بصامطة المقدم عبدالسلام اليامي على الأضرار التي لحقت بالمركز موجها شكره وتقديره لفرق الدفاع المدني التي شاركت وساهمت في إخماد النيران كما وجه شكره لجميع الإدارات الحكومية التي وقفت وساهمت مع فرق الدفاع المدني وتعاونت بمعداتها من أجل إخماد الحريق ومنع وصول النيران للمراكز المجاورة ومن جانبه شكر مدير الدفاع المدني بصامطة المقدم عبدالسلام اليامي وكيل محافظة صامطة على وقوفه على الموقع ومتابعة الآثار التي خلفها الحريق.

هذا وكان المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني قد أوضح أنه ورد بلاغ عن حريق باحد المجمعات التجارية بمحافظة صامطة وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مجمع تجاري لبيع الملابس الجاهزة في السوق الداخلي يقع في عمارة مكونه من ثلاثك أدوار وملحق ويستخدم الدور الأول والثاني لبيع الملابس الجاهزة حيث تم اخماد الحريق واليسطرة عليه ومنع انتشاره للمحلات المجاورة .

مشيرا إلى احتجار ٤ أشخاص من الجنسية الباكستانية تم اخلاؤهم عن طريق الفرق وكانوا بحالة إصابة أحدهم مصاب بحروق متوسطة بالقدمين والثلاثة الأخرين مصابين باختناق وتم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر لمستشفى صامطة العام مبينا ان التحقيق ما زال جاري لمعرفة أسباب الحريق.