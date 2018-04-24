تفعيل حملة المستهلك الواعي بمول المجمعة

سعيد العجل(صدى):

ضمن الشراكة المجتمعية بين جامعة المجمعة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة ، افتتح وكيل جامعة المجمعة للشئون التعليمية الدكتور احمد الرميح وبحضور المشرف على برامج التنمية المحلية بمرصد المسؤولية الاجتماعية بالجامعة الدكتور مساعد الحربي ومدير فرع التجارة والاستثمار الاستاذ /سطام بن فهد الحربي معرض وحملة المستهلك الواعي “واعي” المقام في مول المجمعة.

وقام الدكتور الرميح بقص شريط الافتتاح ومن ثم جولة للضيوف على جوانب المعرض المختلفة ومايحتويه من صور ونماذج لأدوات استهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومواد تجميلية مجهولة المصدر كجزء من اطلاع المستهلك على بعض الادوات وخطورة المقلد والغش على المستخدمين.

الجدير بالذكر ان حملة المستهلك ” واعي” هي مبادرة من وحدة برامج التنمية المحلية بمرصد المسؤولية الاجتماعية بجامعة المجمعة بالشراكة مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمجمعة ، وتهدف الى رفع الوعي الاستهلاكي وتثقيف المستهلك بأفضل السبل لمعرفة حقوقة وحمايته من الاستغلال والغش وتغيير الانماط الاستهلاكية السائدة في المجتمع حفاظا على مقدرات الوطن ومكتسباتة وتستمر لمدة يومين.