محافظ تثليث يستقبل مدير عام فرع حقوق الانسان بعسير

حسين العلي(صدى):

استقبل محافظ تثليث الاستاذ /سعد بن سفر بن زميع في مكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 8/8/1439ه مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الاستاذ /بندر بن علي العلياني وبعض موظفي الهيئة وذلك من ضمن الخطة السنوية لأعمال فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير والجولات الميدانية لزيارة المحافظات في المنطقة.

وقد عقد اجتماع بحضور مدراء الإدارات الحكومية ذات ‏العلاقة والذي تم خلالها التعرف على دور هيئة حقوق الإنسان و مناقشة بعض الجوانب التي تخص بعض الإدارات الحكومية بالمحافظة ثم بدأ الفريق ‏بزيارة بعض الإدارات الحكومية منها المحكمة والشرطة والنيابة العامة والسجن والمستشفى وفرع الجامعة.