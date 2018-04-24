جندي يستعيد رجولته بنجاح أول عملية لزرع قضيب كامل في العالم

واشنطن(صدى):

نجح فريق طبي مكون من تسعة أطباء بتخصصات مختلفة بمستشفى جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور الأمريكية، في إجراء أول عملية في العالم لزراعة قضيب كامل وصفن ، في عملية أستمرت 14 ساعة لجندي أُصيب بعبوة ناسفة في أفغانستان.

حيث قام الفريق بزراعة قضيب كامل وصفن بدون خصيتين وجزء من جدار البطن من متبرع متوفى.

وتماثل الجندي المصاب، الذي طلب عدم الكشف عن شخصيته، للشفاء من الجراحة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى هذا الأسبوع.

وقال الطبيب أندرو لي، رئيس جراحة التجميل والترميم في كلية الطب بالمستشفى في بيان إعلامي ، نأمل أن تساعد الزراعة في إعادة وظيفتي التبول والجنس إلى وضع قريب من الوضع العادي لهذا الشاب .

فيما عبر الجندي عن سعاده في البيان ، قائلاً ، عندما أفقت لأول مرة (بعد الجراحة) شعرت أخيرًا بوضع أكثر طبيعية… وبنوع من الثقة أيضًا… أخيرًا أنا على ما يرام .