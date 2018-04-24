جندي يستعيد رجولته بنجاح أول عملية لزرع قضيب كامل في العالم
نجح فريق طبي مكون من تسعة أطباء بتخصصات مختلفة بمستشفى جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور الأمريكية، في إجراء أول عملية في العالم لزراعة قضيب كامل وصفن ، في عملية أستمرت 14 ساعة لجندي أُصيب بعبوة ناسفة في أفغانستان.
حيث قام الفريق بزراعة قضيب كامل وصفن بدون خصيتين وجزء من جدار البطن من متبرع متوفى.
وتماثل الجندي المصاب، الذي طلب عدم الكشف عن شخصيته، للشفاء من الجراحة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى هذا الأسبوع.
وقال الطبيب أندرو لي، رئيس جراحة التجميل والترميم في كلية الطب بالمستشفى في بيان إعلامي ، نأمل أن تساعد الزراعة في إعادة وظيفتي التبول والجنس إلى وضع قريب من الوضع العادي لهذا الشاب .
فيما عبر الجندي عن سعاده في البيان ، قائلاً ، عندما أفقت لأول مرة (بعد الجراحة) شعرت أخيرًا بوضع أكثر طبيعية… وبنوع من الثقة أيضًا… أخيرًا أنا على ما يرام .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46140 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..
,, ممنوع دخول النسوان ..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 1 ساعة
ممكن زراعته كعضوا أما تشغيله فيستحيل لأن الشغله مرتبطه بالأعصاب…
اجل كل يوم يصبح ويمسي على بتاع واحد ميت…..؟
يالماخوذ لو زرعت بتاع ثور كان اصرف لك إيمه وسيمه ورجل ثالثه عند اللزوم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10042 ] نشر منذ 1 ساعة
طــيب يعزيزي ابو محمد 😎 . راح نِستــنى ونشــوف .😅😅.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10306 ] نشر منذ 57 دقيقة
اول وحده من النسوان 😂😂😂🙊 ..
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ماعندي تعليق 🙊🙊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10042 ] نشر منذ 46 دقيقة
آهـا يا اســومـه أجــل ِتقـولــين . يحبون يشؤفون ☻☻☻.🤔.
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فـي خــبر كيم كارداشيان .😅😅.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46140 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههههههههههههه .. ياهلا وغلا باالأخت اسماء ،،
,, نورت الصحيفه ، وبيت كل من فتح وتصفح الصحيفه وبيوت جرانهم بعد ، أسفرت وأنورت واستهلّت وامطرت ,,
,, مرحباً الف .. خوفتينا واقلقتينا بغيابك .. نضرب اخماس بااسداس عن سر الغياب ,,
,, ولكن الحمد لله على السلامه وعلى قولة القايل // من رد ماكأنه هرب ,, ياهلااااااا …
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10042 ] نشر منذ 44 دقيقة
وين هالغيبه يا عزيزتي اســومـه عسى ألمانــع خــير .
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هـاه بَشــرينا أعـرسـتي وإلا لســــــه .🤔🤗.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10306 ] نشر منذ 33 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🙃🙃🙃🙃 ..
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الله يسلممك ويخليك ي ابو محمد عزيز وغالي 🌹🌸💐..
ماتقصر دايماً بالسؤال وهذا من طيب اصلك 💗💗💗 ..
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ابد والله ظرؤف الحياااةة تلهي ☻ .. وهذاني رجعت لكم طبعا م اقدر اغيب واجد توحشوني 💐🌹
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46140 ] نشر منذ 16 دقيقة
عسى مايوحشك غالي ,,
,, الحقيقه انا خفت و وسوست قلت لايكون اختنا لست محرومه قضت عليكي ,,
,, دايماً وهي سالِّةٍ سيوفها ورماحها وبنادقها وحتى الخناجر يلهلبن لهلبه .. قلت لايكون وسوس لها الشيطان وجربت فيكي السكاكين او المطارق او يمكن السيف ، ودها تشوف هو صحيح في حده الحد بين اللعب والجد ،،
,, عموماُ اشوا طلعت الأخت لست محرومه بريئه وأنتِ طيبه .. حللتِ أهلاً ونزلتِ سهلاً ,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10306 ] نشر منذ 12 دقيقة
😂😂😂 يارباهه عاد مابغيت الا محرؤمه ☻🙊.
لا الحمدلله هذاني حيةة أُرزق 😜💗💐 ..