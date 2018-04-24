بالفيديو.. قتل ” أم جنيب ” في ثواني دون استخدام أدوات
أظهر مقطع فيديو، شاب أثناء قيامه بقتل أفعى ” أم جنيب ” في ثواني قليلة دون استخدام أي أدوات لقتلها.
وبيَّن المقطع، الشاب وهو يمسك الأفعى من ذيلها ورأسها متدلية للأسفل، وقام بنفضها بقوة لتموت على الفور.
وبعد هذه النفضة، خرج الدم من فم الأفعى ولم يتحرك ذيلها أو أي جزء من جسدها، عكس المعتاد عند قتلها بطرق أخرى.
وأوضح الشاب، أن السبب وراء موت الأفعى بسرعة يرجع إلى انفصال نخاعها الشوكي بعدما نفضها بيديه، والتي تقطع عروق القلب وتحركه من مكانه، ومن ثم تحرك أحشائها الداخلية باتجاه الفم وحدوث النزيف، ثم الموت فوراً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46140 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 59 دقيقة
سبحان الله وبحمده…
كل مخلوق له نقطه ضعف بسيطه ومع هذا تهلكه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10042 ] نشر منذ 56 دقيقة
طـــــــريقه مِنـــــــــــــتازه جــــداً .👍👍.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28888 ] نشر منذ 16 دقيقة
تقليد حتى فاالمقاطع
طلع شخص أمريكي وقام بهذي الطريقة
قبل شهرين🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28888 ] نشر منذ 15 دقيقة
والمقطع موجود ع يوتيوب
وتاريخه🤗
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2357 ] نشر منذ 10 دقائق
ابد حتى الجمل اسفل الاذن منطقة هناك لو انضرب عليها ضربة بسيطة طاح.يغمى عليه.
أحمد[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 10 دقائق
أحس أنه تعذيب لها