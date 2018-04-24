بالفيديو.. قتل ” أم جنيب ” في ثواني دون استخدام أدوات

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب أثناء قيامه بقتل أفعى ” أم جنيب ” في ثواني قليلة دون استخدام أي أدوات لقتلها.

وبيَّن المقطع، الشاب وهو يمسك الأفعى من ذيلها ورأسها متدلية للأسفل، وقام بنفضها بقوة لتموت على الفور.

وبعد هذه النفضة، خرج الدم من فم الأفعى ولم يتحرك ذيلها أو أي جزء من جسدها، عكس المعتاد عند قتلها بطرق أخرى.

وأوضح الشاب، أن السبب وراء موت الأفعى بسرعة يرجع إلى انفصال نخاعها الشوكي بعدما نفضها بيديه، والتي تقطع عروق القلب وتحركه من مكانه، ومن ثم تحرك أحشائها الداخلية باتجاه الفم وحدوث النزيف، ثم الموت فوراً.