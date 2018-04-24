بالدليل.. عبدالملك الحوثي ” مرعوب ” وأتباعه يتخبطون

فهمي محمد(صدى):

تعيش قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، وعلى رأسهم زعيمهم عبدالملك الحوثي، حالة من الرعب والانهيار؛ جراء تقدم الجيش اليمني على كافة الجبهات، وكذلك الخسائر المتتالية التي يتكبدها جراء غارات التحالف العربي.

وأظهرت صورة حديثة لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، تُبيِّن مدى الانهيار المعنوي الكبير الذي يعاني منه، وحالته النفسية السيئة، إضافة إلى علامات الحزن والإحباط الشديد، بالمقارنة مع صورة له في بداية عاصفة الحزم.

وتدل الصورة، على انهيار مليشيا الحوثي الإرهابية واقتراب تحرير اليمن منهم، خاصة بعد نجاح قوات التحالف العربي في استهداف سيارة القيادي الحوثي صالح الصماد، ما أدى إلى مصرعه برفقة قيادين آخرين.

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