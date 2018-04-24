بالدليل.. عبدالملك الحوثي ” مرعوب ” وأتباعه يتخبطون
تعيش قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، وعلى رأسهم زعيمهم عبدالملك الحوثي، حالة من الرعب والانهيار؛ جراء تقدم الجيش اليمني على كافة الجبهات، وكذلك الخسائر المتتالية التي يتكبدها جراء غارات التحالف العربي.
وأظهرت صورة حديثة لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، تُبيِّن مدى الانهيار المعنوي الكبير الذي يعاني منه، وحالته النفسية السيئة، إضافة إلى علامات الحزن والإحباط الشديد، بالمقارنة مع صورة له في بداية عاصفة الحزم.
وتدل الصورة، على انهيار مليشيا الحوثي الإرهابية واقتراب تحرير اليمن منهم، خاصة بعد نجاح قوات التحالف العربي في استهداف سيارة القيادي الحوثي صالح الصماد، ما أدى إلى مصرعه برفقة قيادين آخرين.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلب ونبي راسة
طلال[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 1 ساعة
لهم يوم وتبقي النهاية
ماجد[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب أن يخافون من عذاب الله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 22 دقيقة
هناك حرب معنويه وهي لا تقل اهميه لأجل هزيمة العدوا عن الحرب الميدانيه…..
ليت التحالف يستعين بالعباقره امثال الجنرال نجر لشن هذه الحرب..
دحين الحوثيين ينطنطوا بالتعليقات ولاكن ما يضر الجبال نعيق الغربان
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 18 دقيقة
ترى حلق الجنرال نجر تعب من النصايح والاستشارات ولاكن لا حياة از آر لمن تنادي… فش تخلوني اطفش وابطل تعليقات…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46140 ] نشر منذ 13 دقيقة
قرب يوم رحيله وترحيله الى جهنم ,, بإذن الله ,,