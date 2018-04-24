بالصور.. إنطلاق ” سوزوكي إرتيجا ” الجديدة بصورة رسمية في اليابان

عادل الحربي(صدى):

يشهد السوق الياباني وبعض الأسواق الأخرى في العالم ، إنطلاق رسمي لسيارة سوزوكي الجديدة كلياً ارتيجا في جيلها الثاني .

وتأتي السيارة في صورة MPV بثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لسبعة ركاب ومع أن قاعدة العجلات تستمر بنفس الطول كما في الموديل السابق ولكن طول السيارة زاد 13 سم وهو أمر يرصد في الجزء الخلفي من السيارة.

وقد يراها البعض منافس لرينو لودجي ولكن هذا ليس حقيقي بالفعل, وتأتي السيارة بوزن خفيف يبلغ 1.180 كجم رغم أنها سيارة مناسبة لتستوعب 7 ركاب. وتحمل السيارة محرك K15B سعة 1.5 لتر بعمودين مرفق ونظام توقيت متغير لفتح الصمام بقوة تبلغ 105 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 138 نيوتن متر.

أما الموديل السابق فحمل محرك 1.4 لتر بقوة 92 حصان وعزم دوران 130 نيوتن متر وتم نقل خيارات نقل الحركة من الموديل السابق للجيل الجديد وشملت ناقل حركة مانيوال 5 سرعات بمتوسط وقود 18.06 كم لكل لتر وقود وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات بواقع 16.73 كم لكل لتر وقود.

وتحمل السيارة تصميم أنيق بشبكة تهوية بلمسات كرومية ومصابيح أمامية تتصل بشبكة التهوية وتتناسب مع مصابيح الضباب التي انكمشت في الحجم في الصادم الأمامي وزودت السيارت بحساسات ركن أمامية ومصابيح اشارة ليد في المرابا التي زودت بلمسات كرومية كما حصلت علي مصابيح خلفية مستعارة من سيارات فولفو.

وقدمت السيارة في معرض سيارات بأندونيسيا حيث تقتطع فئة الـ MPV نسبة 30% من مبيعات السوق الاندونيسي وقد باعت ارتيجا 680 ألف سيارة في 70 دولة في العالم.