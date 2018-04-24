البدء في محاكمة مواطنان متهمان بدعم منظمات إرهابية

نايف السالم(صدى):

قامت المحكمة الجزائية المتخصصة، باستقبال الدعوى المقدمة ضد اثنين من المواطنين، متهمين بتأييد منظمات إرهابية وإعداد وإرسال مخالفات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لشربهما للمسكر والإساءة للمملكة وسب ولاة الأمر، واتُهم المواطنين بارتكاب الجرائم الآتية:

– ارتكب المتهم الأول بالجرائم التالية:

1- تأييده تنظيمي جبهة ” النصرة ” و ” داعش ” ، المصنفان كمنظمتان إرهابيتان.

2- إعداد وارسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة.

3- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.

4- حيازته سلاح ” شوزن ” وسلاح ” ساكتون ” ناري غير مرخص، وعدد 10 طلقات ناريه حية لسلاح رشاش كلاشنكوف، وعدد من الطلقات الحية لسلاح مسدس، وعدد 157 طلقه سلاح ساكتون حيه غير مرخصة.

5- إعداد منزله وكرًا؛ لتصنيع الخمور وترويجها، وتجهيز منزله بالأدوات اللازمة لذلك.

6- الإساءة للمملكة، وسب ولاة الأمر مع أصدقائه وفي مجالسة.

7- شرب المسكر.

8- تحريضه للمتهم الثاني؛ لتأييد تنظيم ” داعش ” الإرهابي، من خلال قيامه بعرض مقاطع فيديو؛ لإصدارات تنظيم ” داعش ” الإرهابي عليه.

فيما ارتكب المتهم الجرائم الآتية:

1- اجتماعه مع المتهم الأول المؤيد لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، ويحرضه على تأييد التنظيم، وتستره عليه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.

2- إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

3- شرب المسكر.

4- حيازته كتاب ممنوع، سبق أن تمت مصادرته من مصلحة الجمارك، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.