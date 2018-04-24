بالفيديو.. تعيين طفل عمره 8 أشهر موظفا بهيئة الطيران المدني بالإمارات

أبوظبي(صدى):

قام سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، بتعيين الطفل محمد الهاشمي، كأصغر تنفيذي في الهيئة، عمره 8 أشهر ؛ مهنته نشر السعادة والإيجابية داخل مكاتب وإدارات الهيئة.

وفي ذات السياق، أبرزت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة تعيين ” الطفل ” وتوقيعه بأصبع قدمه على عقد تعيينه كموظف للسعادة بالهيئة؛ وذلك على خلفية مبادرة تطلقها الهيئة؛ لزيادة السعادة والايجابية بين الموظفين.

من الجدير بالذكر، أن الطفل محمد الهاشمي، هو ابن لإحدى موظفات الهيئة، تم توظيفه ليزور مكاتب الهيئة يوميًا، في أوقات الدوام؛ لبث روح السعادة والإيجابية بين الموظفين والعاملين في الهيئة.