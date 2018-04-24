قطة تقع في حب محمد صلاح من أول نظرة
احتفل الشعب المصري بفوز اللاعب محمد صلاح ، اللاعب بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018؛ حيث انتشرت الفرحة في كافة أرجاء مصر والوطن العربي.
وأظهرت صورة موقف طريف، لقطة تنظر إلى أحد الصحف بيد شخص في مقطهى؛ حيث يبدو من الصحيفة صورة اللاعب محمد صلاح الذي نظرت إليه القطة بحب وإعجاب، وكأنها معجبة بفوزه بالجائزة التي أسعدت الجميع.
وعلى جانب آخر، نشرت إحدى المغردات على ” تويتر ” تهنئة لصلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج، ولكنها أرفقت التهنئة بصورة خاطئة للاعب صلاح أمين، لاعب نادي طلائع الجيش المصري على أنه محمد صلاح، حيث صاحب التغريدة عددًا من التعليقات الساخرة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا حب المصارنه للبكش …حتى على البساسه . ؟
هذي الصوره التقطت بمحل شحيبر للكشري بالدوقي… والبسه كانت تبصبص للولا عشان يعطيها كوشرارايه…
اجل الأوطه كانت تتابع مباريات صلاح واعجبت فيه ….؟
عبدالله[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجريده هذي ما عندها اخبار غير محمد صلاح!
ايش القصة؟
جنووون[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 2 ساعتين
نجر بن محماس
ههههههههه
مافي أغرب من عناوين الأخبار المصرية
وخصوصا اليوم السابع
ماناقص إلا يقولون لنا
أبو الهول يهنئ في تغريدة له اللاعب محمد صلاح على الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
ولا كليوباترا تحط لايك على صورة صلاح
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10042 ] نشر منذ 2 ساعتين
شِــفت كيف يا شــــيخ نجــر .😅😁😂.ههههههههههههه.
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أجَـــل ألبِـــسه نظرت إليه بحب وإعجاب .🙄🤔😅.
عبدالله[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقصد هو لاعب ممتاز وخلوق ويستاهل كل خير والله. بس التفخيم الغير طبيعي للرجل وادخال اخباره في كل زاويه صباحا ومساءا تجعل المتلقي يمل من هكذا اخبار وتعود على اللاعب بنظره سلبيه من الجمهور.
وللانصاف، هو محمد صلاح يعرف هذا الشيء وطلب من شركة مصر للطيران ازالة صورته التي وضعوها على طائرة المنتخب المصري.
عبدالله[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقصد هو لاعب ممتاز وخلوق ويستاهل كل خير والله. بس التفخيم الغير طبيعي للرجل وادخال اخباره في كل زاويه صباحا ومساءا تجعل المتلقي يمل من هكذا اخبار وتعود على اللاعب بنظره سلبيه من الجمهور.
وللانصاف، هو محمد صلاح يعرف هذا الشيء وطلب من شركة مصر للطيران ازالة صورته التي وضعوها على طائرة المنتخب المصري.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 2 ساعتين
لله يالربع المصارنه أمرهم عجيب…
الله معطيهم لسان ٢٤ ساعه شغال بكش وما يتعب… تروح لبورعي تشتري منه فول تلقاه حاط يفطه … اذا خلص الفول بورعي مش مسؤل
…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28891 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه ههههههههه
تكفووووون أسحبوا الخيط شوي
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
رند[ عدد التعليقات: 8887 ] نشر منذ 22 دقيقة
😂😂😹يالبى قلبها😻 .. طرى لي مرة وأنا بالدوام جات قطوة وأنا جالسة مع زميلاتي وتعدت الجميع وقعدت بحضني يوم شافت هالمنظر وحدة من الشريفات جن جنونها وحلفت إن هالقطوة ماتقعد وفعلاً أخفتها .. حاسديني حتى على إعجاب وحب القطاوة😹😹😂😂
دهر⏳[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 14 دقيقة
لو كنت مكانهم واللّه ماأحسدك
أنا أخاااف من القطط أكثر من وحيد القرن