قطة تقع في حب محمد صلاح من أول نظرة

طلال الغامدي(صدى):

احتفل الشعب المصري بفوز اللاعب محمد صلاح ، اللاعب بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018؛ حيث انتشرت الفرحة في كافة أرجاء مصر والوطن العربي.

وأظهرت صورة موقف طريف، لقطة تنظر إلى أحد الصحف بيد شخص في مقطهى؛ حيث يبدو من الصحيفة صورة اللاعب محمد صلاح الذي نظرت إليه القطة بحب وإعجاب، وكأنها معجبة بفوزه بالجائزة التي أسعدت الجميع.

وعلى جانب آخر، نشرت إحدى المغردات على ” تويتر ” تهنئة لصلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج، ولكنها أرفقت التهنئة بصورة خاطئة للاعب صلاح أمين، لاعب نادي طلائع الجيش المصري على أنه محمد صلاح، حيث صاحب التغريدة عددًا من التعليقات الساخرة.