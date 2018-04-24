أمير الشمالية: متابعة الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة مواطني المنطقة 

سعيد العجل(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, بمكتب في الإمارة اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي .

وجرى خلال اللقاء مناقشة مؤشرات الشؤون الصحية في المنطقة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030 .

وقدم العازمي لسموه تقريراً عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها، ونسبة الإنجاز في جميع المشروعات الصحية بالمنطقة .

وأشاد سموه بما تضمنته مؤشرات الأداء في الجوانب الصحية ، مشدداً على أهمية المبادرات النوعية في تطوير وتجويد الخدمات الصحية في المنطقة ، موجهاً بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين على أكمل وجه.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية,أهمية متابعة الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة،منوهًا بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، منوهاً بالدعم والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات .