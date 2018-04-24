‏أمير ⁧‫الشمالية‬⁩: نتطلع لنشر ⁧‫الوسطية‬⁩ بين الشباب والمجتمع وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح

سعيد العجل(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء الشيخ لافي رجيعان الشمري, وعددا من أعضاء المكتب.

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية برئيس وأعضاء المكتب التعاوني، مثمناً الجهود التي يبذلها المكتب بمحافظة رفحاء.

وأكد سموه أهمية تنفيذ البرامج والمحاضرات الدعوية والتوعوية بما يسهم في تعزيز جانب القيم والآداب وإظهار الصورة المشرقة والنماذج المشرفة للدين الإسلامي, منوهاً بالدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في الاهتمام بالمواطنين ورعايتهم، والعمل على نشر الوسطية والفكر الوسطي بين الشباب والمجتمع وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح .

واطلع سمو الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء على أعمال وجهود المكتب بالمحافظة.

ثم قدم رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد برفحاء لسموه كتاباً بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برفحاء، معرباً باسمه ونيابة عن منسوبي المكتب عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يلقاه المكتب ومنسوبيه من رعاية واهتمام من سموه مما كان له أبلغ الأثر في النهوض بمهام وواجبات المكتب بمحافظة رفحاء.

وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية مع سموه.