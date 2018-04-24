” التعليم ” تعلن عن أنشطة بدنية للطالبات في المدارس بهذا الزي

علي القحطاني(صدى):

أعلن نائب وزير التعليم عبدالرحمن بن محمد العاصمي، عن برنامج تصميم مواصفات وزي للطالبات للممارسة الأنشطة البدنية في مدارس التعليم العام.

وأصدر ” العاصمي ” تعميمًا لجميع إدارات التعليم على مستوى المملكة متضمنًا خطة تطبيق البرنامج، الذي سيبدأ من العام الدراسي المقبل، برفقة تصاميم خاصة لكلك مرحلة تعليمية.

وطالب مديري التعليم في الإدارات التعليمية بضرورة إبلاغ أولياء الأمور للتأكيد على أهمية التزام الطالبات بالزي المخصص لكل مرحلة ابتداءً من العام الدراسي القادم 1440 / 1439هـ.