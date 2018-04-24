رغم حيازته لأداة حادة.. ممرضة تمنع مواطن من اقتحام قسم الحضانة بتبوك
أقدمت إحدى الممرضات بمستشفى الملك خالد بمدينة ” تبوك ” ، على منع مواطنًا من دخول قسم الحضانة؛ رغم حيازته أداة حادة وضعها خلف ظهره.
وبالتطرق للتفاصيل، تسلل المواطن لقسم الحضانة في وقت الفجر، يوم السبت الماضي، حيث ادعى أن سبب وجوده في ذلك الوقت؛ هو زيارة أحد أبنائه؛ بالإضافة لمحاولته تصوير الأطفال، لكن، محاولته قُوبلت بالرفض، حيث طلبت منه الممرضة مغادرة المكان على الفور، رغم حيازته أداة حادة وضعها خلف ظهره.
يُذكر أنه تم إلقاء القبض على المتسلل، وأُحيل إلى قسم الشرطة القريب من المستشفى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28891 ] نشر منذ 1 ساعة
أصلآ خذوها قاعده
الي يهدد ويتوعد وماسك سلاح
مابيسوي شي
والخوف الي بداخله هو الي دفعه للقيام بهذي الأمور
وقالها الأول
حجر الخواف كبيره🤣🤣🤣🤣🤣🤣