بالفيديو.. حليمة بولند تثير السخرية لاستعانتها بشاب لربط حذائها

متابعات(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تستعين بأحد الشباب لربط حذائها .

وتعرضت حليمة لموجة من الإنتقادات التي انهالت على الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، تحدثت عن فوقية كبيرة لدى بولند، ونصحها عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالتخلي عن هذه التصرفات التي بلا شك سوف تخسرها جمهورا كبيرا من محبيها.