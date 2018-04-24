بالفيديو.. حليمة بولند تثير السخرية لاستعانتها بشاب لربط حذائها
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تستعين بأحد الشباب لربط حذائها .
وتعرضت حليمة لموجة من الإنتقادات التي انهالت على الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، تحدثت عن فوقية كبيرة لدى بولند، ونصحها عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالتخلي عن هذه التصرفات التي بلا شك سوف تخسرها جمهورا كبيرا من محبيها.
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 1 ساعة
ياصبر الارض على هاذي الاشكال
سبحان الله
مامن التميلح الكذاب
معلمة[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل أخيييه على هالرجال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46140 ] نشر منذ 1 ساعة
ياسخافة السخافه من هذه السخيفه المنحله المنحطه ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 1 ساعة
بكرة يجي ها الخسيس ويطالب بدخول موسوعة جينس للأرقام القياسية
بأنة اول من ربط الحذاء لحليمة نعجة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10042 ] نشر منذ 1 ساعة
أكـــيد غلطَــه مطبعـــيه . قصــدهــم تستعــين بأحد الخِــرفان لربــط حـذائــها .🐑👟.
سالم بن احمد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 52 دقيقة
بدت الحرب الاعلامية والتصيد والترصد على حليمة بولند، خلاص اقلبوا عليها كل يوم ذامينها في شي ، الاعلام مشكلة اذا كان مسير
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4413 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههههههههههههه وفين الشملول زوجها الجديد مايربط لها 😏
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10306 ] نشر منذ 8 دقائق
اااااععععقققب يالذكرررر 🙂🙂🙂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8526 ] نشر منذ 3 دقائق
قله ادب☺