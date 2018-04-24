هولندا تمهل قطر 6 أسابيع لتعويض اللاجئين السوريين وتهددها بالمحاكمة

فهد السالم(صدى):

أرسلت شركة المحاماة الهولندية الشهيرة ” براكن دوليفر ” رسالة إلى الديوان الأميري في قطر، تطالبها بدفع تعويضات لضحايا الفصائل السورية المقيمين على الأراضي الهولندية وبلغهم الضرر من الإرهاب الذي تموله.

وهددت الشركة في رسالتها بمقاضاة الحكومة القطرية إذا لم تنشيء صندوقًا لدعم السوريين ضحايا إرهاب ” جبهة النصرة ” المقيمين في هولندا، مؤكده أن الدوحة عليها أن تدفع ثمن دعمها للفصائل الإرهابية.

وأكدت أن اللاجئين السوريين في هولندا لهم حق المطالبة بتعويضات من الدوحة، مشيره إلى أنه لا أحد يتجنى على قطر في دعمها للفصائل المتطرفة، حيث جاء الاعتراف من أحد أبرز مسؤوليها حمد بن جاسم.

وجاء نص الرسالة كالتالي ” إن جبهة النصرة استطاعت الاستمرار في أعمالها الإرهابية نتيجة للتمويل القطري، وتطالب قطر بالوقف الفوري لتمويل الإرهاب، وتمهل أمير قطر 6 أسابيع، لإنشاء صندوق تعويضات، يُخصص ريعه لضحايا جبهة النصرة الذين أرغموا على الفرار من سوريا، ويعيشون حاليا في هولندا، إذا فالنظام القطري في مرمى الإرهاب مجددًا، والاتهامات هذه المرة لا علاقة لها بالرباعي العربي الذي تقول الدوحة عنه إنه يختلق الذرائع لمقاطعتها “.