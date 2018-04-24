بأمر المقام السامي الكريم.. اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تعقد مؤتمر ” نبراس الأول “

محمد بن طحيطح (صدى):

حرصاً من المقام السامي الكريم على حماية الوطن وأبناءه والمقيمين على ترابه الطاهر من أخطار المخدرات فقد صدر الأمر السامي الكريم بعقد (مؤتمر نبراس) كل خمس سنوات، بهدف الحد من الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة.

ووفقاً لتحليل الوضع ومراجعة الاحتياج المحلي واستعراض المتطلبات الأساسية لإقامة مثل هذا المؤتمر، اتضح أهمية أن يتم تخصيص المؤتمر الأول كمؤتمر وطني, حيث صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بأن يكون المؤتمر الأول وطنياً تشرف على تنظيمه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات, ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الوضع المحلي الراهن لظاهرة المخدرات, ومدى انتشارها, والتحديات التي تؤدي إلى تفاقمها والعوامل المساعدة في الحد من تطوراتها، وآلية تطوير السياسات والخطط اللازمة لمواجهتها. وسيشارك في هذا المؤتمر الجهات الوطنية المعنية بمواجهة المخدرات وعدد من الخبراء الوطنيين المختصين في ذات المجال والأكاديميين ونخبة من شباب الوطن لمناقشة المشكلة بِكُل شفافية ووضوح، بما يضمن اقتراح الحلول والخطط اللازمة لمواجهة المخدرات بفعالية وضمان الحد منها.

وتعكف حالياً أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على الإعداد المبكر لتنظيم هذا المؤتمر حيث تُعقد ورشة عمل في مقر أمانة اللجنة بمدينة الرياض الخميس القادم تضم عدداً من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة والقطاع الخاص ونخبة من المختصين والباحثين وممثلين عن الشباب للخروج برؤية واضحة لأهداف ومحاور ومواضيع هذا المؤتمر الوطني الهام، حيث تهدف أمانة اللجنة من خلال عقد هذه الورشة إلى إشراك المجتمع بكامل مؤسساته وأفراده في التخطيط لهذا المؤتمر بما يضمن نجاحه.

ومن المُزمع بإذن الله تعالى إقامة هذا المؤتمر في الربع الثاني من العام القادم 1440هـ برعاية كريمة من سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور الوزراء والمعالي أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين.