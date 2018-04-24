طيران أديل يعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف طيران أديل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية في مدينة جدة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– محلل جدولة – عدد 1 (Scheduling Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص ذو صلة مع خبرة سنتين (الوظيفة تتطلب السفر بشكل مستمر).

– مفتش فني طائرات – عدد 3 (Aircraft Technical Inspector)

المتطلبات: دبلوم فني مع خبرة 3 سنوات علماً (الوظيفة تتطلب السفر بشكل مستمر).

– مساعد تنفيذي – عدد 1 (Executive Assistant – Saudi Only)

المتطلبات: بكالوريوس إداري مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المساندة الإدارية.

وأوضح طيران أديل أن التقديم للوظائف السابق ذكرها يكون من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: هنا