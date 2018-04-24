طيران أديل يعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة
كشف طيران أديل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية في مدينة جدة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– محلل جدولة – عدد 1 (Scheduling Analyst)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص ذو صلة مع خبرة سنتين (الوظيفة تتطلب السفر بشكل مستمر).
– مفتش فني طائرات – عدد 3 (Aircraft Technical Inspector)
المتطلبات: دبلوم فني مع خبرة 3 سنوات علماً (الوظيفة تتطلب السفر بشكل مستمر).
– مساعد تنفيذي – عدد 1 (Executive Assistant – Saudi Only)
المتطلبات: بكالوريوس إداري مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المساندة الإدارية.
وأوضح طيران أديل أن التقديم للوظائف السابق ذكرها يكون من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: هنا
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