ارتفاع أسعار تذاكر السينما لـ130 ريال.. ومغردون: لو البطل جنبي ما بدفع

حمود العنزي(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة AMC أول مشغل لدور العرض السينمائية في المملكة آدم آرون، أنه من المتوقع أن تزداد أسعار تذاكر السينما من 75 ريال إلى ما بين 113 إلى 132 ريال في غضون شهر.

وأوضح ” آرون ” أن سعر التذاكر الحالي منخفض جدًا مقابل الطلب المرتفع جدًا من الجمهور، مؤكدًا أن السوق السعودي سوق هام جدًا ومن المتوقع أن تكون واحدة من أكبر 10 أسواق للأفلام في غضون سنوات.

وفي ظل هذا التصريح الذي صدر بعد مرور أسبوع واحد فقط على افتتاح السينما في المملكة، دشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم ” # تذاكر السينما ب١٣٠ “، مبدين اعتراضهم على هذا السعر المبالغ فيه على حد وصفهم.

وعبر المغردون عن حزنهم الشديد من هذا القرار تحت شعار ” يا فرحة ما تمت “، حيث لم يمر على افتتاح السينما سوى أسبوع واحد فقط ولم يستطيعوا الاستمتاع بها، بينما فرح البعض الآخر بهذا القرار مؤكدين أنه قرار سليم لحماية السينما من العابثين.

وعلق ” فهد ” على هذه الزيادة المتوقعة، قائلًا ” انتوا المفروض تخلون الناس تشوفها ببلاش لمدة سنة وبعد كل فيلم تعطونهم وردة فيها نوته اعتذار عن سنوات الحرمان “.

كما سخر ” محمد ” من السعر المتوقع للتذكرة، معلقًا ” والله لو البطل جالس جنبي ما دفعتها “، وأَضاف آخر ” متخيلين عائلة طبيعية مكونة من 4 أفراد راح تدفع 520 ريال عشان فيلم واحد ؟!! “.

بينما رحب ” العتيبي ” برفع تذاكر السينما بشكل كبير، قائلًا ” قرار روووعة، الحين اقدر اروح وانا مرتاح واضمن ان مافيه بدو يخربون ولا يزعجونك بنص الفلم ويتطاقون، ومحد يكتب على الكراسي ذكرياته، يارب ماتتغير الأسعار “.

وأيده في رأيه ” بدر ” لما لهذه الزيادة من تأثير كبير على الاقتصاد السعودي، مغردًا ” معاكم سعودي الأصل والمنشأ وادعم قرار رفع اسعار تذاكر السينما لـ130 ريال بالنهاية هذا دعم لاقتصاد بلادنا ودفع عجلة تنميتها “.