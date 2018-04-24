مدير جوازات منطقة عسير : ” جوازك.. قبل سفرك “

محمد بن طحيطح (صدى):

دعا مدير جوازات منطقة عسير اللواء / سعد بن ابراهيم الخالدي المواطنين الراغبين في السفر‪‬ خارج المملكة بضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر وتجديده قبل السفر بوقت كافي حيث لوحظ أن بعض الإخوة المواطنين يرتب حجوازات سفره وتذاكر الطيران وأماكن إقامته وتنقلاته وينسى أهم شي في رحلته وهو جواز السفر ولا يتنبه لذلك إلا في اللحظات الاخيرة من موعد سفره وقد يترتب عليه فقدان حجوزاته وتذاكر سفره ويراجع الجوازات في وقته الضيق دون مراعاه مدة صلاحية جواز السفر والاجراءات المطلوب اتباعها للتجديد او الإصدار علما بانه يمكن إصدار أو تجديد جواز السفر عن طريق الخدمات الإلكترونية عبر نظام ” أبشر ” والحصول عليه عبر خدمة ” واصل ” بالبريد السعودي .

وأكد اللواء “الخالدي” على أهمية التخطيط الجيد والمبكر للسفر مع الحرص على وثائق السفر وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها‪ ‬وتسجيل الجوازات لدى ممثليات وقنصليات المملكة في الخارج والإطلاع على أنظمة الدول الراغبين السفر إليها حيث أن بعض الدول قد تتطلب تأشيرة دخول وأخذ الحيطة والحذر من فقدان الجواز أو إهماله أو العبث به لأنه إذا ثبت الإهمال لهذه الوثيقة الهامة فهناك عقوبات نص عليها نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية سواء بالغرامة المالية أو الحرمان من السفر‪ ‬.

ونوه اللواء ” الخالدي ” إلى ان موقع المديرية العامة‪ ‬للجوازات يشتمل على الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام جواز السفر السعودي يمكن الاطلاع عليه والاستفادة منه في هذا الشأن .