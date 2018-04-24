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مجلس الوزراء يوافق على نظام الرهن التجاري

مجلس الوزراء يوافق على نظام الرهن التجاري
عادل الحربي(صدى):

قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، الموافقة على نظام الرهن التجاري.

وجاء في قرار المجلس : ” بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 66 / 14 ) وتاريخ 7 / 5 / 1439هـ، ورقم ( 133 / 33 ) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 81 / 39 / م ) وتاريخ 9 / 7 / 1439هـ، المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن التجاري .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك ” .

 


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