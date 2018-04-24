القبض على ” ثلاثيني ” متهم بتهشيم زجاج 3 مركبات وسرقتها بجازان

تركي السالم(صدى):

نجحت دوريات الأمن بمنطقة جازان، في القبض على شاب ثلاثيني، قام بتهشيم زجاج 3 مركبات الجوابرة والسرقة منها؛ وذلك في وقت قياسي.

وقام ” الشاب ” بسرقة بطاقة صراف آلي من إحداها، ونفذ عددًا من عمليات السحب النقدي، والشراء بها من أحد الأسواق التجارية بالمنطقة، واستعانت الجهات الأمنية بكاميرات المراقبة بالسوق؛ للتعرف على هويته، وتم استدراجه في كمين محكم والقبض عليه.

وواجهت الجهات الأمنية ” المتهم ” بالأدلة والقرائن، حيث اعترف بما نسب إليه؛ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.