بالصور.. الكشف عن ” هيونداي سوناتا هايبرد 2018 ” بسعر أرخص من موديل 2017

سول(صدى):

أطلقت هيونداي سيارتها الجديدة ” سوناتا هايبرد ” ، في معرض شيكاغو للسيارات 2018 ، بسعر يبدأ من 25.500 دولار للنسخة الأساسية، مما يجعلها أرخص 500 دولار عن موديل 2017 ، وهو ما يترجم إلى قيمة أعلى مقابل المال للسيارة السيدان متوسطة الحجم.

وتتوفر السيارة بمستويين اضافيين من التجهيزات وهي ليميتد بسعر 30.500 ألف دولار وليميتد مع باقة ألتيمايت بسعر 34.350 ألف دولار, وجميع النماذج تأتي مع محرك سعة 2.0 لتر GDI من أربع أسطوانات،ومحرك كهربائي بقوة 38 كيلوواط وناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات كما أن البطارية زادت في السعة من 1.62 الى 1.76 كيلو واط ساعة، ويترجم ذلك لاقتصاد أفضل في استهلاك الوقود.

ومن ضمن التجهيزات الجديدة القياسية لموديل 2018 نظام الكشف عن البقع العمياء، مع تحذير من حركة المرور الخلفية ومصابيح أمامية ليد بدلاً من HID، وعجلة القيادة بخاصية التدفئة، ومنفذ USB إضافي لشحن هاتفك الذكي، وكبح الطوارئ التلقائي، ومساعد الحفاظ على المسار.

وفي نسخة ليميتد، تتوفر المصابيح الأمامية ليد السابقة، مع الإضاءة الداخلية ليد، وفتحة سقف بانورامية، ومع باقة ألتيمايت يتوفر نظام الشحن اللاسلكي، ونظم مساعدة السائق السابقة واضافات أكثر فخامة. وستأتي كل نسخ سوناتا هايبرد مع شاشة تعمل باللمس 7.0 بوصة للنظام الترفيهي مع مشغل أبل كار بلاي واندرويد أوتو. كما يتوفر لها وصلة جهاز الآي بود ومدخل AUX.

يتم تغطية سوناتا هايبرد بضمان لمدة 5 سنوات / 60.000 ميل وتضيف هيونداي 10 سنوات أو 100.000 ميل للمحركات ، والبطارية بوليمر ليثيوم أيون في الوقت نفسه لديها ضمان مدى الحياة.