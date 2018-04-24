مرتضى منصور يكشف عن قلقه على جروس من الجن
كشف رئيس نادي الزمالك الحالي، مرتضى منصور عن قلقه بشأن مستقبل المدرب الجديد للفريق الأبيض السويسري كريستيان جروس؛ لافتًا إلى إنه يخشى عليه من الجن والشياطين.
وأوضح رئيس الزمالك، مصرحًا: ” تحدثت مع جروس لتهنئته على تولي تدريب الزمالك وللتأكيد على ثقة الإدارة في قيادته للفريق من أجل حصد البطولات من جديد. ” ، متابعًا: ” جروس سعيد بتدريب الزمالك ويدرك جيدًا الشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها الزمالك في الوطن العربي بحكم قيادته لفريق أهلي جدة. ”
وعلى نفس الجانب، قال مرتضى منصور: ” جروس سيغادر القاهرة خلال ساعات على أن يعود يوم الاثنين المقبل مع أفراد أسرته لتوقيع عقود تدريب الزمالك. ”
اترك تعليقاً