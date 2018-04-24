مرتضى منصور يكشف عن قلقه على جروس من الجن

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس نادي الزمالك الحالي، مرتضى منصور عن قلقه بشأن مستقبل المدرب الجديد للفريق الأبيض السويسري كريستيان جروس؛ لافتًا إلى إنه يخشى عليه من الجن والشياطين.

وأوضح رئيس الزمالك، مصرحًا: ” تحدثت مع جروس لتهنئته على تولي تدريب الزمالك وللتأكيد على ثقة الإدارة في قيادته للفريق من أجل حصد البطولات من جديد. ” ، متابعًا: ” جروس سعيد بتدريب الزمالك ويدرك جيدًا الشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها الزمالك في الوطن العربي بحكم قيادته لفريق أهلي جدة. ”

وعلى نفس الجانب، قال مرتضى منصور: ” جروس سيغادر القاهرة خلال ساعات على أن يعود يوم الاثنين المقبل مع أفراد أسرته لتوقيع عقود تدريب الزمالك. ”