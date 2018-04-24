العرض الأول عالميا لفيلم Avengers بالسينما السعودية.. الخميس

نورة الشهري(صدى):

تشهد السينما السعودية، العرض الأول على مستوى العالم لفيلم Avengers: infinity war من السلسة الشهيرة ” المنتقمون ” ، يوم الخميس القادم، ومن ثم يتم عرضه في صالات السينما الأمريكية.

يذكر أن فيلم Avengers: Infinity War ، هو فيلم أمريكي من نوعية كوميكس وفيلم بطل خارق من أفلام مارفل كومكس وهو الفيلم الثالث في سلسلة المنتقمون والتاسع عشر من عالم مارفل السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول المعركة الكبرى الضخمة لفريق المنتقمون وحراس المجرة لمواجهة حرب ضد ثانوس.