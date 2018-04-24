الفلبين تقدم اعتذارا رسميا للكويت بشأن تدخل سفارتها لتهريب عمال فلبينيين

خالد الظفيري(صدى):

قدمت الفلبين اليوم الثلاثاء، اعتذارًا رسميًا للكويت؛ وذلك بشأن أفعال اعتبرتها الكويت انتهاكًا لسيادتها.

وجاء ذلك على خلفية اعتراض الكويت على تدخل السفارة الفلبينية؛ لتهريب عمال فلبينيين يعملون في المنازل، حيت استدعت السفير الفلبيني؛ لطلب تفسير وألقت القبض على اثنين من العاملين في السفارة لهم صلة بأحداث يوم السبت.

وقبلت الكويت تفسير الفلبين، بعدما التقى السفير الكويتي لدى مانيلا مع الرئيس رودريغو دوتيرتي أمس الاثنين، في مدينة ” دافاو ” جنوب البلاد، وأجرى محادثات مع ” كايتانو ” اليوم في مانيلا.

يُذكر أن السفارة الفلبينية اضطرت لمساعدة العمال الفلبينيين الذين طلبوا المساعدة؛ لترك المنازل التي يعملون بها؛ لأن بعض الأوضاع كانت تعتبر مسألة حياة أو موت؛ مما حال دون انتظار تحرك السلطات المحلية.