محرز: أتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في المونديال

نواف السالم(صدى):

أعرب اللاعب الجزائري رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن سعادته بمشاركة المنتخب الوطني السعودي في كأس العالم في روسيا 2018.

وقال لاعب ليستر سيتي: ” إن شاء الله سيقدم المنتخب السعودي مستوى جيدًا في مونديال روسيا، وشيء مميز أن تكون السعودية متواجدة بكاس العالم، وأتمنى للفريق التوفيق. ”

وفي سياق متصل، أوضح اللاعب الجزائري الذي يوجد بالمملكة حاليًا: ” جئت لأداء العمرة، وزرت مركز الأطفال لمعرفتي أنهم بحاجة إلى الدعم المعنوي بشكل أكبر، وأنا مسرور جدًا بزيارتهم ومساندتهم معنويًا. ”