محرز: أتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في المونديال
أعرب اللاعب الجزائري رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن سعادته بمشاركة المنتخب الوطني السعودي في كأس العالم في روسيا 2018.
وقال لاعب ليستر سيتي: ” إن شاء الله سيقدم المنتخب السعودي مستوى جيدًا في مونديال روسيا، وشيء مميز أن تكون السعودية متواجدة بكاس العالم، وأتمنى للفريق التوفيق. ”
وفي سياق متصل، أوضح اللاعب الجزائري الذي يوجد بالمملكة حاليًا: ” جئت لأداء العمرة، وزرت مركز الأطفال لمعرفتي أنهم بحاجة إلى الدعم المعنوي بشكل أكبر، وأنا مسرور جدًا بزيارتهم ومساندتهم معنويًا. ”
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تحيااااتي إبن بلدي