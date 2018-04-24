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محرز: أتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في المونديال

محرز: أتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في المونديال
نواف السالم(صدى):

أعرب اللاعب الجزائري رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن سعادته بمشاركة المنتخب الوطني السعودي في كأس العالم في روسيا 2018.

وقال لاعب ليستر سيتي: ” إن شاء الله سيقدم المنتخب السعودي مستوى جيدًا في مونديال روسيا، وشيء مميز أن تكون السعودية متواجدة بكاس العالم، وأتمنى للفريق التوفيق. ”

وفي سياق متصل، أوضح اللاعب الجزائري الذي يوجد بالمملكة حاليًا: ” جئت لأداء العمرة، وزرت مركز الأطفال لمعرفتي أنهم بحاجة إلى الدعم المعنوي بشكل أكبر، وأنا مسرور جدًا بزيارتهم ومساندتهم معنويًا. ”

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 36 دقيقة

تحيااااتي إبن بلدي

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