مركز التنمية الاجتماعية ينفذ برنامج ” يوم البيئة الخليجي ” بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الاجتماعية بالنادي الاجتماعي النسائي يوم الأربعاء ١٤٣٩/٨/٨ هـ برنامج (يوم البيئة الخليجي )

وذلك بهدف المحافظة على البيئة والمساعدة في الحد من انتشار المظاهر السلبية .

اشتمل البرنامج على عرض مرئي عن أهمية وجود بيئة نظيفة في حياة المجتمع ، والتعرف على أصدقاء البيئة .

وأطلقت مبادرة تنظيف بيئة النادي شاركت فيها جميع منسوبات النادي للتعبير عن دعمهم للبيئة، والمساعدة في الحد من كمية المخلفات المنتشرة وشهدت المبادرة إقبالاً من المشاركات ، وفي نهاية البرنامج تم مكافأة المشاركات وشكرهم على دعم البيئة ،حضر البرنامج ٣٢سيدة.