مطار الملك عبد العزيز يتأهب لاستقبال أكثر من مليوني معتمر خلال موسم رمضان المبارك

نايف السالم(صدى):

كشفت إحصائية مطار الملك عبد العزيز أن إجمالي عدد المعتمرين القادمين والمغادرين منذ بداية الموسم الذي انطلق في الأول من شهر صفر الماضي بلغت نحو 6.4 ملايين معتمر، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين 3.033.847 معتمرا في حين بلغ عدد المغادرين 3.397.757 معتمرا.

إلى ذلك رفعت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي استعدادها لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين لأداء العمرة عبر صالات المطار خلال شهر رمضان المبارك وذلك من خلال تهيئة الصالات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأفاد مدير المطار عصام نور،أن مختلف القطاعات التشغيلية والشركات العاملة بالمطار تعمل على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق أعلى معدلات في الأداء.

وبين أن هذه الفترة تشهد تصاعداً كبيراً في أعداد المعتمرين منذ بداية شهر شعبان وتتزامن ايضا مع الإجازة المدرسية مما يزيد من كثافة الرحلات وزيادة الضغط على مرافق المطار، إذ من المتوقع أن يصل عدد المعتمرين القادمين عبر المطار خلال شهر رمضان أكثر من مليوني معتمر، لافتاً إلى أن إدارة المطار تعمل مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأهلية العاملة بالمطار من خلال تعزيز التنسيق والتعاون المستمر لضمان انسيابية وسهولة الحركة وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمسافرين ونجاح العمليات التشغيلية.

وأشار نور إلى أن الخطة التشغيلية لموسم العمرة للعام الجاري، بدأت في الأول من شهر صفر الماضي وتمتد إلى نهاية الـ18 من شهر شوال المقبل، ومن المتوقع خلالها أن يستقبل المطار10 ملايين معتمر في مرحلتي القدوم والمغادرة تم خدمتهم من قبل أكثر من 27 جهازاً حكومياً وأهلياً بكامل طاقته البشرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة، كما تتضمن الخطة تجهيز 7 صالات للقدوم و7 للمغادرة في صالات الحج والعمرة، حيث بدأت منذ وقت مبكر مجمل الاستعدادات لاستقبال موسم العمرة لهذا العام من خلال العمل على تطبيق الخطة التشغيلية.