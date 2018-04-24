” الوزراء ” يقرر جعل اللغة العربية رسمية في المؤتمرات والندوات بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، إضافة فقرة جديدة لأحد بنود ضوابط عقد المؤتمرات والندوات في المملكة، يتم بموجبها جعل اللغة العربية لغة رسمية فيها.

وجاء في قرار المجلس : ” قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة (د) إلى البند (رابعاً) من ضوابط عقد المؤتمرات والندوات في المملكة عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22 / 3 / 1431هـ ، بالنص الآتي: ” د – تعتمد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمر أو الندوة، وعلى المشاركين المتحدثين باللغة العربية التقيد باستخدامها، ويجوز استخدام لغات أخرى في المؤتمرات والندوات الفنية والتخصصية التي تستلزم ذلك ، على أن يتولى مؤهلون سعوديون ـ بقدر الإمكان ـ الترجمة الفورية في تلك المؤتمرات والندوات ” .