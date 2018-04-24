كيم كارداشيان تثير ضجة بصورة لها في السرير

واشنطن(صدى):

أثارت نجمة تلفزيون الواقع ​الأمريكية كيم كارداشيان ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لها وهي عارية في السرير ، ألتقطها لها زوجها مغني الراب العالمي كانييه ويست .

وظهرت كيم كارداشيان في الصورة وهي جالسة على السرير عارية محاولة إخفاء أعضاء من جسدها بغطاء السرير ، وأثار الصورة ذهول وصدمة متابعيها لجمالها .

يقشار إلى أن زوج كيم هو الداعم الأكبر لها في نشر صورها الجريئة والتي دائما ما تتميز بها .