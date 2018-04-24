  • الثلاثاء 24

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. كيم كارداشيان تثير ضجة بصورة لها في السرير

كيم كارداشيان تثير ضجة بصورة لها في السرير

كيم كارداشيان تثير ضجة بصورة لها في السرير
واشنطن(صدى):

أثارت نجمة تلفزيون الواقع ​الأمريكية كيم كارداشيان ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لها وهي عارية في السرير ، ألتقطها لها زوجها مغني الراب العالمي كانييه ويست .

وظهرت كيم كارداشيان في الصورة وهي جالسة على السرير عارية محاولة إخفاء أعضاء من جسدها بغطاء السرير ، وأثار الصورة ذهول وصدمة متابعيها لجمالها .

يقشار إلى أن زوج كيم هو الداعم الأكبر لها في نشر صورها الجريئة والتي دائما ما تتميز بها .

 


الوسوم:, ,

14 تعليق

[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 2 ساعتين

أجساد رخيصة معروضة للبيع
وكل شيء وله ثمن
الله لايبلانا

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 1 ساعة

إذا كان رب البيت بالدف ضارباً*فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

صباح الخير أختي معلمة وأختي لست محرومة

[ عدد التعليقات: 16647 ] نشر منذ 1 ساعة

دهر صح النوم
اكيد توك صاحيه من النوم
المفروض تقولي مساء الخير

[ عدد التعليقات: 16647 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب وين الصور العاريه

[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يمسيك بالخير أختي دهر
فرق التوقيت بيننا وبينكم 😊

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 59 دقيقة

ههههه
والله نسيت فرق الوقت بس أنا أقول صباح الخير حتى الظهيرة هههه

[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 58 دقيقة

يحبون يشؤفون ☻☻☻

[ عدد التعليقات: 4408 ] نشر منذ 55 دقيقة

وليش مصدومين باللهي …!!!! كيم ماتفرق معاها صورة افلام … يعني مو قادره تصور صوووووره …😏

[ عدد التعليقات: 10030 ] نشر منذ 49 دقيقة

حيا خيتي Asma_alasiri 👑 . أسـفَرَت وأنـوَرَت إستهلت وأمطَرَت .💡🌧 .
.
وين هالغيبه يا عزيزتي اســومـه عسى ألمانــع خــير .
.
هـاه بَشــرينا أعـرسـتي وإلا لســــــه .🤔🤗.

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 44 دقيقة

Abu Ammar
أنا صاحية من 6 ساعات هههه

[ عدد التعليقات: 10030 ] نشر منذ 43 دقيقة

يعزيزتي ناقده و متابعه ❣️.💚.
.
محـنا مصدومين ولا شــي بـس كان ودنا نِشوف صور ألكنـــبه .🛋😅.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *