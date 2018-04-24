كيم كارداشيان تثير ضجة بصورة لها في السرير
أثارت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لها وهي عارية في السرير ، ألتقطها لها زوجها مغني الراب العالمي كانييه ويست .
وظهرت كيم كارداشيان في الصورة وهي جالسة على السرير عارية محاولة إخفاء أعضاء من جسدها بغطاء السرير ، وأثار الصورة ذهول وصدمة متابعيها لجمالها .
يقشار إلى أن زوج كيم هو الداعم الأكبر لها في نشر صورها الجريئة والتي دائما ما تتميز بها .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27313 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ياخذكم الاثنين
معلمة[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 2 ساعتين
أجساد رخيصة معروضة للبيع
وكل شيء وله ثمن
الله لايبلانا
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1136 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
دهر⏳[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا كان رب البيت بالدف ضارباً*فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
صباح الخير أختي معلمة وأختي لست محرومة
abu ammar[ عدد التعليقات: 16647 ] نشر منذ 1 ساعة
دهر صح النوم
اكيد توك صاحيه من النوم
المفروض تقولي مساء الخير
abu ammar[ عدد التعليقات: 16647 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وين الصور العاريه
معلمة[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يمسيك بالخير أختي دهر
فرق التوقيت بيننا وبينكم 😊
دهر⏳[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 59 دقيقة
ههههه
والله نسيت فرق الوقت بس أنا أقول صباح الخير حتى الظهيرة هههه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10300 ] نشر منذ 58 دقيقة
يحبون يشؤفون ☻☻☻
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4408 ] نشر منذ 55 دقيقة
وليش مصدومين باللهي …!!!! كيم ماتفرق معاها صورة افلام … يعني مو قادره تصور صوووووره …😏
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10030 ] نشر منذ 49 دقيقة
حيا خيتي Asma_alasiri 👑 . أسـفَرَت وأنـوَرَت إستهلت وأمطَرَت .💡🌧 .
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وين هالغيبه يا عزيزتي اســومـه عسى ألمانــع خــير .
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هـاه بَشــرينا أعـرسـتي وإلا لســــــه .🤔🤗.
دهر⏳[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 44 دقيقة
Abu Ammar
أنا صاحية من 6 ساعات هههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10030 ] نشر منذ 43 دقيقة
يعزيزتي ناقده و متابعه ❣️.💚.
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محـنا مصدومين ولا شــي بـس كان ودنا نِشوف صور ألكنـــبه .🛋😅.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16629 ] نشر منذ 3 دقائق
اعوذ بالله منهم